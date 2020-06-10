Прокуратура Москвы проконтролирует домашний арест Ефремова

Как уточняет RT, в отношении актёра возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит дот 5 до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов в минувший понедельник вечером стал виновником ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он врезался на своем внедорожнике в микрофургон, водитель которого позже умер в больнице.

Вдова погибшего заявила в эфире Первого канала, что не намерена в суде заключать мировую с Ефремовым. Как отмечает Ura.ru, женщина выразила пожелание, чтобы виновный в гибели её мужа, отбыл срок заключения.

