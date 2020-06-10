Прокуратура Москвы проконтролирует домашний арест Ефремова

Прокуратура Москвы возьмёт на контроль работу всех должностных лиц, которые отвечают за исполнение требований домашнего ареста для актёра Михаила Ефремова. Такой комментарий дала глава пресс-службы надзорного ведомства столицы Людмила Нефёдова.

Как уточняет РЕН ТВ, проследить за выполнением условий меры пресечения поручено прокуратуре Центрального административного округа Москвы. Ранее Таганский районный суд столицы вынес решение по мере пресечения Михаилу Ефремову. Он отправлен под домашний арест до 9 августа.

Адвокат: Трудно найти что-то оправдывающее Ефремова

Как уточняет RT, в отношении актёра возбуждено уголовное дело по статье 264 Уголовного кодекса РФ - «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств». Ему грозит дот 5 до 12 лет лишения свободы.

Михаил Ефремов в минувший понедельник вечером стал виновником ДТП, находясь за рулем в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Он врезался на своем внедорожнике в микрофургон, водитель которого позже умер в больнице.

Вдова погибшего заявила в эфире Первого канала, что не намерена в суде заключать мировую с Ефремовым. Как отмечает Ura.ru, женщина выразила пожелание, чтобы виновный в гибели её мужа, отбыл срок заключения.

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ФОТО: РИА Новости/Владимир Трефилов
ТЕГИ:ДТППрокуратураМихаил Ефремов
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