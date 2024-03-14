Прокуратура Москвы предупредила об ответственности за нарушения избирательного законодательства

Пресс-служба надзорного ведомства сообщила о выявлении в соцсетях призывов участвовать в несогласованных акциях на избирательных участках в 12:00 17 марта.

Пресс-служба столичной прокуратуры обратила внимание, что подобные публичные мероприятия и места их проведения не согласованы с органами исполнительной власти Москвы.

Такие акции могут воспрепятствовать свободному волеизъявлению граждан и нарушить работу избирательный комиссий. Участие в несогласованных мероприятиях наказывается по статье 141 Уголовного кодекса, подчеркнули в ведомстве.

Ранее Московская городская избирательная комиссия предупредила о лишении свободы на срок до пяти лет за препятствование проведению выборов.

