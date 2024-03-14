МГИК: Голосование в Москве будет обеспечено при любых обстоятельствах
Московская городская избирательная комиссия разработала регламент действий для всех возможных сценариев для разных ситуаций в ходе голосования на выборах президента РФ, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.
Отмечается, что разработаны сценарии на случай «внешних событий», которые могут повлиять на работу системы онлайн-голосования или терминалов на участках.
Если система временно приостановит работу, все участки готовы к голосованию при помощи бумажных бюллетеней.
Большая часть россиян (53%) поддерживает проведение дистанционного электронного голосования на выборах президента РФ, следует из опроса ВЦИОМ.
Данный метод, по мнению респондентов, облегчает процесс участия в выборах. Отмечается, что электронное голосование расширяет круг избирателей в условиях современного ритма жизни. Основной плюс формата – удобство, уверены граждане.
Также 65% опрошенных считают, что электронное голосование повысит прозрачность и надежность процесса.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru