МГИК: Голосование в Москве будет обеспечено при любых обстоятельствах

Московская городская избирательная комиссия разработала регламент действий для всех возможных сценариев для разных ситуаций в ходе голосования на выборах президента РФ, сообщается в Telegram-канале общественного штаба по наблюдению за выборами в столице.

Отмечается, что разработаны сценарии на случай «внешних событий», которые могут повлиять на работу системы онлайн-голосования или терминалов на участках.