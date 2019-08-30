Прокуратура Москвы напомнила Соболь о недопустимости акции 31 августа

Прокуратура Москвы предупредила оппозиционную активистку Любовь Соболь об ответственности за участие в несогласованных акциях в центре столицы, намеченных на субботу.

На сайте ведомства отмечается, что в интернете, в том числе, в социальных сетях, распространяются призывы принять участие в массовом шествии «Против политических репрессий». Его маршрут будет пролегать от Чистых прудов до Пушкинской площади. Мероприятие планируется провести в предстоящую субботу, 31 августа. Кроме того, в прокуратуре Москвы напомнили, что «и организация несогласованного публичного мероприятия, и участие в нем влекут установленную законодательством РФ ответственность».

Как напоминает АГН Москва, ранее столичная полиция призвала москвичей воздержаться от участия в несогласованной с властями акции на Хохловской площади.

Между тем, ранее стало известно, что Московский городской суд отменил решение Тверского суда, который признал незаконным отказ мэрии Москвы согласовать акцию незарегистрированной Либертарианской партии 31 августа.

Данное решение принято по апелляции московских властей, передает агентство Интерфакс.

Ранее члены Либертарианской партии подали в мэрию Москвы заявку на шествие от Пушкинской площади до Проспекта Академика Сахарова 31 августа. На акции планировалось призвать к допуску независимых кандидатов на выборы в Мосгордуму.

