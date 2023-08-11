Прокуратура Москвы напомнила об ответственности за фейки о происшествиях
11 августа 202317:57
Столичная прокуратура напомнила гражданам об ответственности за фейки о происшествиях в Москве, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.
В прокуратуре отметили, что при проверках порой выясняется умышленная недостоверность информационных вбросов, а фейки дестабилизируют обстановку в мегаполисе и создает негативное информационное воздействие на людей.
«Рекомендуем жителям столицы не распространять в публичном пространстве непроверенную информацию и визуальные материалы, которые могут вызвать неоднозначное восприятие у общества», - говорится в сообщении.
За публичное распространение заведомо ложной информации предусмотрена ответственность, напомнили в пресс-службе. Граждан просят быть бдительными.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru