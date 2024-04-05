Прокуратура Москвы начала проверку Гарри Каспарова по статье о госизмене
5 апреля 202416:37
Прокуратура Москвы начала проверку чемпиона мира по шахматам Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) по статье о госизмене. Об этом сообщает активист Виталий Бородин в своем Telegram-канале.
«Надеюсь, оценка его действиям будет объективна. Считаю Каспарова предателем России», - написал он.
В начале марта Росфинмониторинг внёс Каспарова в список террористов и экстремистов.
Ранее Хамовнический суд Москвы оштрафовал на 50 тысяч рублей шахматиста из-за отсутствия маркировки иноагента в своих интернет-публикациях, передает «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru