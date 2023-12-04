Каспарова снова оштрафовали за нарушение иноагентского закона
Хамовнический суд Москвы оштрафовал чемпиона мира по шахматам и Гарри Каспарова (признан в РФ иноагентом) за нарушение закона об иноагентах, сообщает ТАСС.
Уточняется, что гроссмейстер был оштрафован за «непредставление или несвоевременное представление предусмотренных законом сведений в уполномоченый орган».
По решению суда, Каспарову был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. В ноябре его уже оштрафовали по данной статье на 40 тысяч рублей.
Ранее за непредставление или несвоевременное представление иноагентом сведений был повторно оштрафован бизнесмен Евгени1 Чичваркин (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru