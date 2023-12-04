Каспарова снова оштрафовали за нарушение иноагентского закона

Уточняется, что гроссмейстер был оштрафован за «непредставление или несвоевременное представление предусмотренных законом сведений в уполномоченый орган».

По решению суда, Каспарову был назначен штраф в размере 30 тысяч рублей. В ноябре его уже оштрафовали по данной статье на 40 тысяч рублей.

Ранее за непредставление или несвоевременное представление иноагентом сведений был повторно оштрафован бизнесмен Евгени1 Чичваркин (признан в РФ иноагентом), сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

