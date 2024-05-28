Прокуратура Красноярска не будет требовать изъятия «Вредных советов» из продажи

Прокуратура не будет обращаться в суд с требованием изъять из продажи книги Григория Остера «Вредные советы» якобы из-за наличия иллюстраций со сценами насилия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

«Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», — говорится в сообщении надзорного ведомства.