Прокуратура Красноярска не будет требовать изъятия «Вредных советов» из продажи

Прокуратура не будет обращаться в суд с требованием изъять из продажи книги Григория Остера «Вредные советы» якобы из-за наличия иллюстраций со сценами насилия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.

«Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», — говорится в сообщении надзорного ведомства.

В магазине в Красноярском крае «Вредные советы» Остера убрали из продажи

"Вредные советы" — это популярный юмористический сборник стихов российского писателя Григория Остера. В нем автор дает абсурдные и нелепые советы, показывая, что следование им зачастую приводит к комичным и нелепым ситуациям.

Владелица магазина в Каратузском районе края сообщила, что убрала книги из продажи. По ее словам, решение было принято в связи с тем, что у прокуратуры возникли вопросы к иллюстрациям, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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