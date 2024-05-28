Прокуратура Красноярска не будет требовать изъятия «Вредных советов» из продажи
Прокуратура не будет обращаться в суд с требованием изъять из продажи книги Григория Остера «Вредные советы» якобы из-за наличия иллюстраций со сценами насилия. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на прокуратуру Красноярского края.
«Спекуляции на данную тему не имеют под собой реальных оснований», — говорится в сообщении надзорного ведомства.
"Вредные советы" — это популярный юмористический сборник стихов российского писателя Григория Остера. В нем автор дает абсурдные и нелепые советы, показывая, что следование им зачастую приводит к комичным и нелепым ситуациям.
Владелица магазина в Каратузском районе края сообщила, что убрала книги из продажи. По ее словам, решение было принято в связи с тем, что у прокуратуры возникли вопросы к иллюстрациям, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Суд частично удовлетворил иск «Русхимальянса» к Deutsche Bank на 240 млн евро
- Вертолет МЧС добрался до места жесткой посадки Ми-8 в Мурманской области
- Экс-мэр Магаса Аушев объявлен в розыск
- Глава австрийской OMV заявил об отсутствии планов по отказу от российского газа
- Дания отказалась признать Палестину как государство
- Пострадавшую от паводка жительницу Орска оштрафовали за призыв к митингу
- Минсельхоз прогнозирует урожай черешни в России на уровне прошлого года
- АвтоВАЗ представит новую модель Lada Iskra 5 июня
- Адвокат заявил, что с экс-депутата Рашкина сняли судимость
- «Чулпан, что с тобой?»: Народный артист Чернов высказался об уехавшей Хаматовой
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru