Брянская прокуратура ответила «Кривой линии» про задержку зарплат

«Кривая линия НСН» получила ответ прокуратуры Брянской области по ситуации на Новозыбковском машиностроительном заводе, сотрудники которого пожаловались нам на невыплату заработной платы в связи с банкротством предприятия.

Как отмечается в письме, «органами прокуратуры области принимаются меры, направленные на защиту трудовых прав работников предприятия». Если опустить подробности, то по постановлениям прокуратуры руководители завода неоднократно привлекались к административной ответственности. В марте прошлого года по материалам прокурорской проверки о невыплате заработной платы, следственными органами было возбуждено дело по соответствующей статье Уголовного кодекса.

Более того, в настоящее время расследуется дело по факту преднамеренного банкротства АО «Новозыбковский машиностроительный завод», возбужденное также по инициативе прокуратуры.

Что касается непосредственно выплат заводчанам, в 2019 году «по мерам прокурорского реагирования» погашены долги по оплате труда работников предприятия на сумму свыше 60 млн. рублей, в 2020 – более 32 млн. рублей.

Как заверили НСН в прокуратуре Брянской области, «вопрос погашения задолженности по заработной плате работникам находится на контроле».