Производство российских вакцин «Спутник V» могут запустить в Китае

Как отметили в организации, OncoGenerix обладает крупнейшими в Китае производственными мощностями для выпуска инъекционных препаратов. Партнерство призвано осуществить «трансфер технологий» и выпуск в КНР ряда отечественных вакцин. Благодаря соглашению центр Гамалеи сможет открыть в Китае центр исследований и разработок, позволяющий на месте адаптировать препараты и проводить дополнительные исследования.

Портфель выпускаемых лекарств определят по итогам анализа самых востребованных направлений терапии. В случае необходимости к производству и поставкам вакцин могут привлечь других партнеров в КНР.

