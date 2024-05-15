Производство российских вакцин «Спутник V» могут запустить в Китае
Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) стал партнером с OncoGenerix из Китая, разработанные Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи российские вакцины, включая «Спутник V», могут начать выпускать в КНР. Об этом говорится в сообщении РФПИ.
Как отметили в организации, OncoGenerix обладает крупнейшими в Китае производственными мощностями для выпуска инъекционных препаратов. Партнерство призвано осуществить «трансфер технологий» и выпуск в КНР ряда отечественных вакцин. Благодаря соглашению центр Гамалеи сможет открыть в Китае центр исследований и разработок, позволяющий на месте адаптировать препараты и проводить дополнительные исследования.
Портфель выпускаемых лекарств определят по итогам анализа самых востребованных направлений терапии. В случае необходимости к производству и поставкам вакцин могут привлечь других партнеров в КНР.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru