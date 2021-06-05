Производство нового препарата от COVID-19 началось в России
Производство иммуноглобулина против коронавирусной инфекции началось в России. Об этом заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко в интервью РИА Новости на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).
В апреле стало известно, что Минздрав одобрил применение препарата «КОВИД-глобулин» основанного на плазме крови перенесших COVID-19 пациентов.
«В России начато производство, надо его сейчас увеличивать, и обязательно для этого потребуется плазма. Это антиковидный иммуноглобулин — это уже высококонцентрированный препарат, который позволяет нейтрализовать вирус, и он, конечно, является наиболее приоритетным в сравнении с антиковидной плазмой», — рассказал Мурашко.
Как уточнил министр, терапия определенным препаратом не всегда дает полный эффект, поэтому часто медики выбирают комбинацию лекарств. По словам Мурашко, сейчас получены новые данные о сочетании плазмы крови с противовирусными препаратами.
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