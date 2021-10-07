Производство китайской COVID-вакцины начнется в РФ в 2022 году

Промышленное производство китайской вакцины от коронавируса «Конвидеция» ориентировочно стартует в России со следующего года. Выпуск препарата планирует начать биофармацевтическая компания «Петровакс», передает ТАСС.

Выпуск так называемых валидационных (первых) серий вакцины будет начат до конца текущего года в городе Покрове Владимирской области. После получения результатов изучения стабильности препарата будет произведена наработка промышленных серий. Вакцина будет поставляться за рубеж.

Регистрация китайского препарата в России ожидается до конца этого года. По итогам третьей фазы испытаний иммунный ответ выработался у 90,6% добровольцев.

