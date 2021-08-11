Производителя кукол Барби обвинили в расизме
Изготовителя Барби обвинили в расизме после того, как американская компания Mattel выпустила новую инклюзивную линейку кукол, посвящённую летним Олимпийским играм в Токио. В ней не оказалось ни одной азиатки, пишет Daily Mail.
Набор включает в себя 5 кукол, каждая из которых представляет новые виды спорта, добавленные к Олимпиаде до прошлого года: софтбол, скалолазание, скейтбординг, карате и сёрфинг.
У каждой игрушки свой оттенок кожи и форма тела, однако интернет-пользователи обратили внимание на отсутствие в коллекции представителя азиатской культуры. Они считают это оскорблением, поскольку сама Олимпиада состоялась в Токио.
Ранее сообщалось, что компания Mattel, выпускающая кукол Барби, объявила о выходе новой линейки. В неё войдут куклы без чётко выраженного гендера. Каждой такой кукле можно будет подобрать причёску, одежду и аксессуары.
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