Производителя кукол Барби обвинили в расизме

Изготовителя Барби обвинили в расизме после того, как американская компания Mattel выпустила новую инклюзивную линейку кукол, посвящённую летним Олимпийским играм в Токио. В ней не оказалось ни одной азиатки, пишет Daily Mail.

Набор включает в себя 5 кукол, каждая из которых представляет новые виды спорта, добавленные к Олимпиаде до прошлого года: софтбол, скалолазание, скейтбординг, карате и сёрфинг.

У каждой игрушки свой оттенок кожи и форма тела, однако интернет-пользователи обратили внимание на отсутствие в коллекции представителя азиатской культуры. Они считают это оскорблением, поскольку сама Олимпиада состоялась в Токио.

Ранее сообщалось, что компания Mattel, выпускающая кукол Барби, объявила о выходе новой линейки. В неё войдут куклы без чётко выраженного гендера. Каждой такой кукле можно будет подобрать причёску, одежду и аксессуары.

