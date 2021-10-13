Производители прогнозируют снижение цен на овощи через 2-3 недели
Директор Национального плодоовощного союза Михаил Глушков заявил, что цены на овощи начнут снижение через 2-3 недели, передает ТАСС.
Согласно Глушкову, на стоимость влияют два фактора: сроки посева овощей и погодные условия. В первом случае посев начался на 2 недели позже, что отсрочило поступление продуктов на рынок. Во втором случае, погода в сентябре оказалась неблагоприятной для сбора урожай, в связи с чем не выполняются планы по сбору.
В Росстате сообщили, что за минувшую неделю стоимость овощей выросла в среднем на 1,8%.
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