Производители попросили прокуратуру проверить маски из-за опасности для медиков

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) попросила Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3, пишет РБК.

Ранее представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей обратились в АСИЗ с просьбой провести независимую экспертизу. Эксперты ассоциации обнаружили несоответствие некоторых масок уровням защиты, обозначенным при госзакупках.

Эксперты подчеркнули, что несертифицированные маски несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников» и попросили прокуратуру провести проверку умышленного завышения цен на средства индивидуальной защиты весно 2020 года.



