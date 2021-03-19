Производители попросили прокуратуру проверить маски из-за опасности для медиков
Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) попросила Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3, пишет РБК.
Ранее представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей обратились в АСИЗ с просьбой провести независимую экспертизу. Эксперты ассоциации обнаружили несоответствие некоторых масок уровням защиты, обозначенным при госзакупках.
Эксперты подчеркнули, что несертифицированные маски несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников» и попросили прокуратуру провести проверку умышленного завышения цен на средства индивидуальной защиты весно 2020 года.
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