Производители попросили прокуратуру проверить маски из-за опасности для медиков

Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты (АСИЗ) попросила Генеральную прокуратуру и Федеральную антимонопольную службу провести комплексную проверку госзакупок масок-респираторов класса защиты FFP2 и FFP3, пишет РБК.

Ранее представители нескольких больниц из Московской и Ленинградской областей обратились в АСИЗ с просьбой провести независимую экспертизу. Эксперты ассоциации обнаружили несоответствие некоторых масок уровням защиты, обозначенным при госзакупках.

Эксперты подчеркнули, что несертифицированные маски несут «смертельную угрозу жизни и здоровью медработников» и попросили прокуратуру провести проверку умышленного завышения цен на средства индивидуальной защиты весно 2020 года.


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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:КоронавирусФАСГенпрокуратураЗащитная маска
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