В Японии уничтожат около 520 тысяч кур из-за птичьего гриппа
16 апреля 202207:38
Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на птицеферме в городе Сираои в Японии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на власти префектуры.
По данным властей, в ближайшее время на ферме забьют около 520 тысяч кур.
В декабре прошлого года вспышка птичьего гриппа произошла на птицеферме в японской префектуре Аомори. Тогда были уничтожены примерно 7 тысяч птиц.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru