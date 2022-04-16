В Японии уничтожат около 520 тысяч кур из-за птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа зафиксирована на птицеферме в городе Сираои в Японии. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на власти префектуры.

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По данным властей, в ближайшее время на ферме забьют около 520 тысяч кур.

В декабре прошлого года вспышка птичьего гриппа произошла на птицеферме в японской префектуре Аомори. Тогда были уничтожены примерно 7 тысяч птиц.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:Птичий ГриппЯпония
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