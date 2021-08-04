Производители масок попросили ужесточить правила их продажи

В ассоциации сообщили, что медики, которые работают с больными коронавирусом, могут использовать некачественные маски. Производители СИЗ могут зарегистрировать документы на продажу масок и не предоставлять сведения о тестировании продукта в течение 150 дней.

Из-за этого возникает риск заразиться при контакте с больным ковидом. Кроме того, некоторые производители маркируют продукт определенными классами защиты без прохождения необходимых испытаний и подтверждения соответствующих классов.

