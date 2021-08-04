Производители масок попросили ужесточить правила их продажи
Ассоциация разработчиков, изготовителей и поставщиков средств индивидуальной защиты обратилась к премьер-министру России Михаилу Мишустину с просьбой ужесточить правила продажи медицинских масок, сообщило РБК.
В ассоциации сообщили, что медики, которые работают с больными коронавирусом, могут использовать некачественные маски. Производители СИЗ могут зарегистрировать документы на продажу масок и не предоставлять сведения о тестировании продукта в течение 150 дней.
Из-за этого возникает риск заразиться при контакте с больным ковидом. Кроме того, некоторые производители маркируют продукт определенными классами защиты без прохождения необходимых испытаний и подтверждения соответствующих классов.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru