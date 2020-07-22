Производители алкоголя призвали Госдуму отменить ежегодное повышение акцизов

«Минимальная розничная цена — это следствие, а причина заключается в том, что в налоговом кодексе ещё два года назад было принято, что каждый год на 4% будет повышаться акциз. Соответственно, раз акциз повышается, будет повышаться и минимальная розничная цена, потому что акциз это составляющая себестоимости», - сказал Косарев.

Основными проблемами в этой ситуации, по его мнению, является параллельное снижение доходов населения и возможный рост нелегального оборота алкоголя.

«Цена будет подниматься, в то же время, когда у людей не поднимается уровень заработной платы, а даже снижается. Поэтому, учитывая, что все эти продукты имеют нелегальные аналоги, больше будет продаваться нелегальной продукции. Надо ли на сегодняшний день повышать акциз в условиях снижения доходов населения – очень большой вопрос. В конечном итоге просто больше людей уйдёт в нелегальный оборот», - считает эксперт алкогольного рынка.

Решение проблемы Косарев видит в необходимости инициативы от депутатов Госдумы, которые, по его мнению, должны отменить ежегодное повышение акцизов на 4%, так как Минфин просто следует тому, что принято на государственном уровне.

Ранее врач-нарколог, глава Независимой наркологической гильдии, член общественной палаты России Руслан Исаев пояснил НСН, чем обусловлено пристрастие жителей северных регионов России к спиртному.



