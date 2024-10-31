Производителей энергетиков могут обязать сообщать о вреде напитков в рекламе

Производителей энергетических напитков хотят обязать публиковать в рекламе предупреждения о вреде чрезмерного употребления энергетиков, предложение согласовала Федеральная антимонопольная служба и профильные министерства. Об этом пишет РБК, ссылаясь на письмо председателя комитета Госдумы по экономической политике Максима Топилина главе аппарата правительства Дмитрию Григоренко.

Пресс-служба ФАС подтвердила, что инициатива была направлена в Госдуму.

В письме Топилина отмечается, что изменения планируют внести в закон «О рекламе». В случае принятия предложений маркировка о вреде в рекламе энергетиков станет обязательной. Планируется, что продолжительность предупреждения на радио составит не менее трех секунд, в видео — от пяти секунд, в статичной рекламе — не менее 10% от ее площади.

Ранее в России приняли закон, позволяющий продавцам требовать документы для подтверждения возраста покупателей тонизирующих напитков, вводящий запрет на продажу энергетиков в упаковках объемом более 0,5 литра, а также дающий право регионам устанавливать объекты, где будет запрещена продажа таких напитков. Нормы вступят в силу с марта 2025 года, напоминает RT.

