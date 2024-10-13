Жительница Подмосковья пыталась отравить уксусом своего сына

В совершении преступления подозревается гражданка Таджикистана. Она купила уксус и напоила им им ребенка 2022 года рождения. После этого она попыталась совершить самоубийство.

Ребенок получил ожоги. Его госпитализировали вместе с матерью.

Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, пишет ТАСС.

Ранее в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии отравились 29 детей, передает «Радиоточка НСН».

