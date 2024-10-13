Жительница Подмосковья пыталась отравить уксусом своего сына
Жительница города Подольска Московской области пыталась отравить ребенка уксусом, сообщают СМИ со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
В совершении преступления подозревается гражданка Таджикистана. Она купила уксус и напоила им им ребенка 2022 года рождения. После этого она попыталась совершить самоубийство.
Ребенок получил ожоги. Его госпитализировали вместе с матерью.
Возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство, пишет ТАСС.
Ранее в спортивной школе в Мегино-Кангаласском районе Якутии отравились 29 детей, передает «Радиоточка НСН».
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