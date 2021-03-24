Рыба и брокколи: диетолог назвала продукты для правильной работы мозга
Член Союза Национальной ассоциации клинического питания Анна Ивашкевич дала советы по правильному питанию для нормальной работы мозга. По ее мнению, чтобы мозг был обеспечен всем необходимым, питание должно быть разнообразным и сбалансированным.
«Мы должны обогатить рацион Омегой-3, витамином Е, витамин С и различными аминокислотами. Это общее правило. Очень хороша для мозга жирная рыба, брокколи. Шпинат тоже богат этой кислотой и содержит много антиоксидантов, которые нужны нашему организму. Также положительно на работу мозга влияет миндаль и грецкий орех. Они содержат важные жиры, которые помогают работе головного мозга», – сообщила Анна Ивашкевич.
Она добавила, что память помогут укрепить продукты жёлтого и оранжевого цвета. Кофе и шоколад не стимулируют работу мозга, но тонизируют и благодаря этому помогают собраться и быстро сделать работу. При этом употреблять эти продукты следует умеренно, пишет «Радио 1».
Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.
«Есть такое понятие как углеводная зависимость, она аналогична наркотической зависимости, потому что процент людей, которые избавляются от этой зависимости хотя бы на год, составляет 5%. Героиновых наркоманов, которые удерживаются в течение года – 10%. То есть зависимость сильнее, чем при героине», - подчеркнул Ковальков.
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