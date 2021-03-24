Рыба и брокколи: диетолог назвала продукты для правильной работы мозга

Она добавила, что память помогут укрепить продукты жёлтого и оранжевого цвета. Кофе и шоколад не стимулируют работу мозга, но тонизируют и благодаря этому помогают собраться и быстро сделать работу. При этом употреблять эти продукты следует умеренно, пишет «Радио 1».

Ранее доктор медицинских наук, диетолог Алексей Ковальков в эфире НСН заявил, что зависимость от сахара у человека намного сильней, чем от героина.

«Есть такое понятие как углеводная зависимость, она аналогична наркотической зависимости, потому что процент людей, которые избавляются от этой зависимости хотя бы на год, составляет 5%. Героиновых наркоманов, которые удерживаются в течение года – 10%. То есть зависимость сильнее, чем при героине», - подчеркнул Ковальков.

