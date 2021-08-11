Производитель обуви оценил идею проведения акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе»

Бизнес-сообщество готово вновь поддержать акцию «Миллион призов», на этот раз в ходе онлайн-голосования в Москве на сентябрьских выборах, поскольку программа положительно влияет на стимулирование спроса. Такую точку зрения высказал Андрей Павлов - владелец компании Zenden, одного из крупнейших российских производителей и розничных продавцов обуви.

По словам предпринимателя, любые шаги властей, направленные на поддержание и стимулирование экономики, а также на заботу о россиянах, бизнес поддерживает всеми доступными способами. Согласно оценке Павлова, предыдущие акции проекта «Миллион призов» положительным образом сказались на бизнесе. Компания заимела тысячи новых клиентов, а постоянные покупатели получили возможность расширить ассортимент приобретаемых товаров.

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Как подчеркнул глава обувной компании, данную программу смело можно отнести к моделям, где все участники выигрывают. Что касается собственно дистанционного электронного голосования, то оно, по оценке Андрея Павлова, поощряет выбор, даёт возможность принять участие в нём работающим на удалёнке, а также людям, которые находятся на изоляции и соблюдают карантин.

Программа стимулирования гражданской активности с помощью проекта «Миллион призов» среди участников дистанционного электронного голосования организована по инициативе Московской торгово-промышленной палаты.

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ФОТО: mos.ru
ТЕГИ:Московская торгово-промышленная палатаПодаркиГолосование
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