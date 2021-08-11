Производитель обуви оценил идею проведения акции «Миллион призов — #ВыбираемВместе»

Бизнес-сообщество готово вновь поддержать акцию «Миллион призов», на этот раз в ходе онлайн-голосования в Москве на сентябрьских выборах, поскольку программа положительно влияет на стимулирование спроса. Такую точку зрения высказал Андрей Павлов - владелец компании Zenden, одного из крупнейших российских производителей и розничных продавцов обуви.

По словам предпринимателя, любые шаги властей, направленные на поддержание и стимулирование экономики, а также на заботу о россиянах, бизнес поддерживает всеми доступными способами. Согласно оценке Павлова, предыдущие акции проекта «Миллион призов» положительным образом сказались на бизнесе. Компания заимела тысячи новых клиентов, а постоянные покупатели получили возможность расширить ассортимент приобретаемых товаров.