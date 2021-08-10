Михаил Барщевский: Программа «Миллион призов» актуальна и полезна людям
Идея Московской торгово-промышленной палаты об организации специальной программы «Миллион призов» для участников дистанционного электронного голосования вполне законна, она будет полезна гражданам. Об этом заявил агентству «Москва» юрист Михаил Барщевский - полномочный представитель правительства РФ в высших судебных инстанциях.
Доктор юридических наук отметил, что речь не идёт о лотерее, всё будет бесплатно. Акция также не подпадает под закон о выборах, поскольку здесь не будет агитации за какую-либо конкретную политическую силу или человека.
В целом, по словам Барщевского, это можно расценивать в качестве своеобразной промоакции, стимулирующей участие в голосовании. Как признался юрист, он сам ранее уже принимал участие в аналогичной акции и ему понравилось даже, несмотря на то, что он ничего не выиграл.
Ранее стало известно, что Московская торгово-промышленная палата сегодня предложила провести программу «Миллион призов - #ВыбираемВместе» среди участников электронного онлайн голосования. Ранее такая программа была запущена перед общероссийским голосованием по внесению поправок в Конституцию РФ.
В мае текущего года стартовала программа – «#ПобедимCOVIDВместе», в которой участвовали москвичи старше 60 лет, прошедшие вакцинацию. Более 400 тысяч горожан получили подарочные сертификаты от компаний-партнеров.
Новая программа рассчитана на участников дистанционного электронного голосования, которое пройдет в Москве с 17 по 19 сентября в ходе выборов в Госдуму.
Для записи на онлайн голосование необходимо до 23:59 13 сентября отправить заявку на включение в список участников. Необходима полная учетная запись на портале mos.ru. Ее можно оформить онлайн или в центрах «Мои документы». Получить бюллетень можно с 08:00 17 сентября до 19:59 19 сентября.
К уже традиционным партнерам программы «Миллион призов» выразили желание присоединиться представители строительной и автомобильной отраслей. Для розыгрыша будут предоставлены, в ом числе, квартиры и автомобили.
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