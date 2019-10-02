Производитель «Барби-трансгендеров» забил на Россию
Новая разновидность бесполых кукол, к которому уже прицепился термин «Барби-трансгендер», не будет продаваться в российских магазинах. Об этом сайту «Подмосковье сегодня» рассказал глава управления по ассортименту «Игрушки» сети «Детский мир» Константин Фришберг.
Топ-менеджер отметил, что компания-производитель Mattel сочла реализацию в России изделий серии Creatable World (создавая мир) экономически невыгодной.
Фришберг также подчеркнул, что, если такие бесполые куклы всё-таки появятся на прилавках в нашей стране, это будет контрабандная поставка.
Новая серия игрушек включает в себя шестёрку кукол разных рас, цвета и комплекции. Признаки пола у них отсутствуют, однако в наборе прилагаются разные парики, мужское и женское облачение, а также аксессуары. Таким образом детям даётся возможность сменить игрушке пол.
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