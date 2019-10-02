Производитель «Барби-трансгендеров» забил на Россию

2 октября 201919:33

Новая разновидность бесполых кукол, к которому уже прицепился термин «Барби-трансгендер», не будет продаваться в российских магазинах. Об этом сайту «Подмосковье сегодня» рассказал глава управления по ассортименту «Игрушки» сети «Детский мир» Константин Фришберг.

Топ-менеджер отметил, что компания-производитель Mattel сочла реализацию в России изделий серии Creatable World (создавая мир) экономически невыгодной.

Психолог рассказала об опасности гендерно-нейтральных Барби

Фришберг также подчеркнул, что, если такие бесполые куклы всё-таки появятся на прилавках в нашей стране, это будет контрабандная поставка.

Новая серия игрушек включает в себя шестёрку кукол разных рас, цвета и комплекции. Признаки пола у них отсутствуют, однако в наборе прилагаются разные парики, мужское и женское облачение, а также аксессуары. Таким образом детям даётся возможность сменить игрушке пол.

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене

Фото: РИА Новости/Замир Усманов
ТЕГИ:ИгрушкиТрансгендерМагазины