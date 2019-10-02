Производитель «Барби-трансгендеров» забил на Россию

Фришберг также подчеркнул, что, если такие бесполые куклы всё-таки появятся на прилавках в нашей стране, это будет контрабандная поставка.

Новая серия игрушек включает в себя шестёрку кукол разных рас, цвета и комплекции. Признаки пола у них отсутствуют, однако в наборе прилагаются разные парики, мужское и женское облачение, а также аксессуары. Таким образом детям даётся возможность сменить игрушке пол.

