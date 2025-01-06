В России произошел крупный сбой в работе банков, операторов связи и соцсетей

Крупный сбой в работе операторов связи, соцсетей и поисковиков произошёл в России. Об этом сообщает сервис Downdetector.

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По данным площадки, пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сервисам МТС, Beeline, Google, «ВКонтакте», T2, KION, Rutube и других.

Также россияне указали на невозможность из-за сбоя полноценно пользоваться мобильными приложениями Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ и Т-Банка.

Ранее руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что сбои в работе продуктов компании OpenAI могут привести к утечкам пользовательских данных, пишут «Известия».

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ФОТО: РИА Новости
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