В России произошел крупный сбой в работе банков, операторов связи и соцсетей
Крупный сбой в работе операторов связи, соцсетей и поисковиков произошёл в России. Об этом сообщает сервис Downdetector.
По данным площадки, пользователи пожаловались на проблемы с доступом к сервисам МТС, Beeline, Google, «ВКонтакте», T2, KION, Rutube и других.
Также россияне указали на невозможность из-за сбоя полноценно пользоваться мобильными приложениями Сбербанка, Альфа-Банка, ВТБ и Т-Банка.
Ранее руководитель департамента расследований T.Hunter Игорь Бедеров заявил, что сбои в работе продуктов компании OpenAI могут привести к утечкам пользовательских данных, пишут «Известия».
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