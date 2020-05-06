Проход к смотровым площадкам и набережным будет закрыт в Москве 9 мая

Жители Москвы смогут наблюдать праздничный салют в честь Дня Победы по видеотрансляции или из окон своих домов. Традиционные смотровые площадки и набережные на этот раз 9 мая будут закрыты из-за ограничений, дейчствующих из-за опасности распространения коронавируса. Об этом проинформировал глава Главконтроля российской столицы Евгений Данчиков.

Помимо оцепления зон, будет организован усиленный контроль с помощью камер видеонаблюдения и патрулирования. В местах, которые традиционно выбираются москвичами и гостями мегаполиса для просмотра салюта, будут усилены комплексные меры безопасности.

Руководитель Главконтроля особо подчеркнул, что запуск салютов с балконов жилых домов категорически воспрещается. Согласно кодексу об административных правонарушениях, за подобного рода действия уполномоченные службы будут привлекать к ответственности по всей строгости.

Нельзя будет также запускать самостоятельно фейерверки и на улице в связи с режимом самоизоляции.

