Проход к смотровым площадкам и набережным будет закрыт в Москве 9 мая
Жители Москвы смогут наблюдать праздничный салют в честь Дня Победы по видеотрансляции или из окон своих домов. Традиционные смотровые площадки и набережные на этот раз 9 мая будут закрыты из-за ограничений, дейчствующих из-за опасности распространения коронавируса. Об этом проинформировал глава Главконтроля российской столицы Евгений Данчиков.
Помимо оцепления зон, будет организован усиленный контроль с помощью камер видеонаблюдения и патрулирования. В местах, которые традиционно выбираются москвичами и гостями мегаполиса для просмотра салюта, будут усилены комплексные меры безопасности.
Руководитель Главконтроля особо подчеркнул, что запуск салютов с балконов жилых домов категорически воспрещается. Согласно кодексу об административных правонарушениях, за подобного рода действия уполномоченные службы будут привлекать к ответственности по всей строгости.
Нельзя будет также запускать самостоятельно фейерверки и на улице в связи с режимом самоизоляции.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru