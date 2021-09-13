Воробьев предложил внесение поправок в законодательство о безопасном обращении с газом
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил внести поправки в законодательство относительно безопасного обращения с газом.
В частности, глава региона призвал к установлению сигнального и перекрывающего газ датчиков, а также наведения порядка в обсуживании сервисными компаниями. Отмечается, что эту тему Воробьев поднял в ходе встречи со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, который инициативу поддержал.
Планируется, что в сентябре инициатива будет проработана и обсуждена, отмечает «Радио 1».
В сентябре в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.
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