Воробьев предложил внесение поправок в законодательство о безопасном обращении с газом

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев предложил внести поправки в законодательство относительно безопасного обращения с газом.

В частности, глава региона призвал к установлению сигнального и перекрывающего газ датчиков, а также наведения порядка в обсуживании сервисными компаниями. Отмечается, что эту тему Воробьев поднял в ходе встречи со спикером Государственной думы РФ Вячеславом Володиным, который инициативу поддержал.

Планируется, что в сентябре инициатива будет проработана и обсуждена, отмечает «Радио 1».

В сентябре в подмосковном Ногинске произошел взрыв газа. По предварительным данным, причиной ЧП могла стать утечка газа из-за плиты, оставленной включенной на ночь для обогрева квартиры.