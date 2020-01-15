Программу маткапитала в России продлят и распространят на первенцев

Кроме того, материнский капитал начнут выплачивать за рождение первенца, отметил глава государства. Он будет эквивалентен нынешней сумме. Выплаты при рождении второго ребенка увеличатся на 616 тысяч рублей, а при появлении на свет третьего ребенка государство будет вносить 450 тысяч рублей в тело ипотечного кредита.

Президент начал выступления с темы низких доходов семей с детьми. По его словам, судьба России и ее исторические перспективы зависят от именно от демографии.

