Программу маткапитала в России продлят и распространят на первенцев

15 января 202012:27

Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года.

Путин предложил ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет

Кроме того, материнский капитал начнут выплачивать за рождение первенца, отметил глава государства. Он будет эквивалентен нынешней сумме. Выплаты при рождении второго ребенка увеличатся на 616 тысяч рублей, а при появлении на свет третьего ребенка государство будет вносить 450 тысяч рублей в тело ипотечного кредита.

Президент начал выступления с темы низких доходов семей с детьми. По его словам, судьба России и ее исторические перспективы зависят от именно от демографии.

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ФОТО: Михаил Климентьев//РИА Новости
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