Программу маткапитала в России продлят и распространят на первенцев
Президент России Владимир Путин в ходе обращения к Федеральному Собранию заявил, что программа материнского капитала будет продлена как минимум до конца 2026 года.
Кроме того, материнский капитал начнут выплачивать за рождение первенца, отметил глава государства. Он будет эквивалентен нынешней сумме. Выплаты при рождении второго ребенка увеличатся на 616 тысяч рублей, а при появлении на свет третьего ребенка государство будет вносить 450 тысяч рублей в тело ипотечного кредита.
Президент начал выступления с темы низких доходов семей с детьми. По его словам, судьба России и ее исторические перспективы зависят от именно от демографии.
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