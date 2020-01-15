Путин предложил ввести выплаты на детей от 3 до 7 лет
15 января 202012:20
Президент РФ Владимир Путин выступил с инициативой о выплате малообеспеченным семьям ежемесячного пособия на ребёнка в возрасте от 3 до 7 лет включительно. Об этом глава государства заявил в послании Федеральному собранию.
По словам Путина, это станет одной из мер, направленных на решение демографической проблемы в стране. Президент назвал сбережение и приумножение населения одним из главных приоритетов развития Российской Федерации. Он призвал к середине следующего десятилетия добиться устойчивого прироста населения.
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