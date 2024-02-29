Путин объявил о запуске программы капремонтов детских садов в 2025 году

Программу капитального ремонта детских садов запустят в России в 2025 году. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию.

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Глава государства отметил, что многие детские сады были открыты еще в советское время и нуждаются в обновлении.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС / Сергей Бобылев
ТЕГИ:РоссияВладимир Путин

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