Путин объявил о запуске программы капремонтов детских садов в 2025 году

Глава государства отметил, что многие детские сады были открыты еще в советское время и нуждаются в обновлении.

Послание Путина Федеральному собранию проходит в Гостином Дворе. Послание президента – ежегодное публичное обращение главы государства к обеим палатам парламента, в котором дается оценка положения дел в стране и определяются основные направления внутренней и внешней политики, передает «Радиоточка НСН».

