Программа «Пусть говорят» вернется в эфир после трехмесячного перерыва

Телепередача станет еженедельной и будет выходить по субботам.

«В субботу 21 мая первый выпуск "Пусть говорят" после перерыва посвятим истории загадочной смерти миллиардера в подвале "как бы у шаманов" в Подмосковье. Попытались разобраться: что можно там делать — в подвале на цокольном этаже несколько дней и почему не выйти оттуда», — рассказал Борисов в эфире программы «Доброе утро».

По словам телеведущего, ток-шоу может вернуться к привычному формату — четыре выпуска в неделю — после летних отпусков.

