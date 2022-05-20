Программа «Пусть говорят» вернется в эфир после трехмесячного перерыва

Ток-шоу «Пусть говорят» вернется в эфир Первого канала после трех месяцев перерыва. Об этом сообщил ведущий программы Дмитрий Борисов.

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Телепередача станет еженедельной и будет выходить по субботам.

«В субботу 21 мая первый выпуск "Пусть говорят" после перерыва посвятим истории загадочной смерти миллиардера в подвале "как бы у шаманов" в Подмосковье. Попытались разобраться: что можно там делать — в подвале на цокольном этаже несколько дней и почему не выйти оттуда», — рассказал Борисов в эфире программы «Доброе утро».

По словам телеведущего, ток-шоу может вернуться к привычному формату — четыре выпуска в неделю — после летних отпусков.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ТелевидениеПрограммаПервый Канал
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