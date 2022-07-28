Проголосовать онлайн в Москве можно будет без предварительной подачи заявления
Заместитель председателя Мосгоризбиркома (МГИК) Дмитрий Реут заявил, что москвичи смогут непосредственно в день голосования выбрать формат участия в выборах - онлайн или очно, сообщает пресс-служба столичного правительства.
По его словам, что для этого не потребуется предварительной регистрации, достаточно наличия полной учётной записи на официальном портале мэра и правительства столицы.
Он отметил, что будет применяться единый электронный список избирателей, благодаря которому также исключаются попытки проголосовать повторно
«У нас не будет в принципе никакого переголосования или отложенного голосования. Теперь закон это в принципе запрещает... Выбор можно будет сделать только один раз - как электронным, так и бумажным бюллетенем, и только в пределах предложенных дней голосования», - подчеркнул Реут.\
В пресс-службе напомнили, что выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года.
Ранее глава комитета Госдумы России по труду Ярослав Нилов предложил рассмотреть вопрос о переносе единого дня голосования на весну, сообщает RT.
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