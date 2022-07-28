Проголосовать онлайн в Москве можно будет без предварительной подачи заявления

По его словам, что для этого не потребуется предварительной регистрации, достаточно наличия полной учётной записи на официальном портале мэра и правительства столицы.

Он отметил, что будет применяться единый электронный список избирателей, благодаря которому также исключаются попытки проголосовать повторно

«У нас не будет в принципе никакого переголосования или отложенного голосования. Теперь закон это в принципе запрещает... Выбор можно будет сделать только один раз - как электронным, так и бумажным бюллетенем, и только в пределах предложенных дней голосования», - подчеркнул Реут.\

В пресс-службе напомнили, что выборы депутатов представительных органов местного самоуправления в Москве пройдут с 9 по 11 сентября 2022 года.

Ранее глава комитета Госдумы России по труду Ярослав Нилов предложил рассмотреть вопрос о переносе единого дня голосования на весну, сообщает RT.

