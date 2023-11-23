Профтестирование в центре «Моя карьера» поможет школьникам Москвы выбрать профессию

Более 4,5 тысячи учеников девятых классов, которые планируют поступить в колледжи, прошли профориентационное тестирование в центре «Моя карьера» в Москве. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Как отметила вице-мэр, на рынке наблюдается колоссальный спрос на специалистов со средним профессиональным образованием, кадры нужны во всех отраслях, от промышленности до сферы услуг и гостеприимства.

«Мы запустили дополнительную программу профориентации для девятиклассников, чтобы познакомить их с широким спектром среднего профессионального образования столицы и возможностями, которые открываются после его окончания. Эта инициатива вызвала большой интерес школьников и их родителей. Более четырех с половиной тысяч ребят приняли участие в этом тестировании», — рассказала Ракова.

Более 80% участников профориентационных встреч выбрали конкретную специальность и будут поступать в колледж уже этим летом.

Тестирование начинается с рассказа о столичном рынке труда, профессиях, которые понадобятся городу в будущем. Тест состоит из 20 вопросов, на которые уходит около 15 минут; они помогают разобраться в профессиональных предпочтениях и интересах. Каждый участник получает список рекомендованных областей профессионального направления и интересов. В число лидирующих сфер среди школьников входят креативные индустрии, информационные технологии, образование и социальная сфера, гостеприимство, промышленность.

Эксперты «Моей карьеры» индивидуально обсуждают итоги с каждым прошедшим тестирование, рекомендуют наиболее подходящие направления, рассказывают о востребованности и перспективах той или иной профессии и какие учебные заведения готовят таких специалистов. Прямо в центре можно познакомиться с колледжами и спланировать дальнейшее поступление.

