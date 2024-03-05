Профсоюзы выступили за сокращение рабочего дня до 36 часов в неделю

«Много дискуссий есть, чтобы сократить рабочую неделю, но наша позиция — нужно начать с сокращения рабочего дня. Не 40 часов, а 38 часов, 36 часов в перспективе», - сказал он.

По словам Соколова, этого можно достичь благодаря технологическому переоснащению и роботизации производств.



Ранее сообщалось, что в России средняя продолжительность рабочего дня в 2023 году достигла 7,17 часа. Подобный показатель стал рекордным за 19 лет наблюдений, передает «Радиоточка НСН».

