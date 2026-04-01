Профсоюзы РФ: Переход на шестидневную рабочую неделю социально опасен

По ее словам, инициатива будет социально опасна, а также ухудшит физическое и психическое здоровье россиян. Кроме того, рост продолжительности рабочего времени приведет к увеличению количества больничных и снижению качества работы.

Кузьмина указала, что введение такого графика может негативно сказаться и на демографии, поскольку высокая усталость снизит желание создавать семьи и рожать детей, особенно это касается женщин. Кроме того, удлинение рабочего дня не повысит выручку, но приведет к дополнительным расходам на оплату труда и не решит проблем сбыта продукции.

Ранее в Общественной палате предложил Олегу Дерипаске год работать по 12 часов в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

