Профсоюзы РФ: Переход на шестидневную рабочую неделю социально опасен
Перевод граждан России на шестидневную рабочую неделю с 12-часовым рабочим днем не приведет к экономическому росту, сообщает РИА Новости со ссылкой на заместителя председателя Федерации независимых профсоюзов России Нину Кузьмину.
По ее словам, инициатива будет социально опасна, а также ухудшит физическое и психическое здоровье россиян. Кроме того, рост продолжительности рабочего времени приведет к увеличению количества больничных и снижению качества работы.
Кузьмина указала, что введение такого графика может негативно сказаться и на демографии, поскольку высокая усталость снизит желание создавать семьи и рожать детей, особенно это касается женщин. Кроме того, удлинение рабочего дня не повысит выручку, но приведет к дополнительным расходам на оплату труда и не решит проблем сбыта продукции.
Ранее в Общественной палате предложил Олегу Дерипаске год работать по 12 часов в день, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
