СМИ: В России рухнул спрос на продавцов и курьеров

В Москве количество вакансий продавцов, размещенных в октябре–декабре прошлого года, сократилось на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 10%. Еще сильнее обрушился спрос на вспомогательный персонал: вакансий кладовщиков стало меньше на 33% в Москве и в Санкт-Петербурге (29%). А спрос на курьеров упал на 28% и 41% соответственно. По словам экспертов, потребность в персонале снижается вслед за падением потребительского спроса.

Наиболее уязвимы в настоящее время позиции сотрудников с низкой квалификацией и высокой заменимостью: грузчики, комплектовщики, младшие кладовщики. Одновременно под давлением находятся водители категорий C и E, работающие на дальних рейсах.

Ранее глава Минфина посоветовал бизнесу готовиться к трудным временам и экономить деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

