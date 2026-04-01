СМИ: В России рухнул спрос на продавцов и курьеров
Замедление российской экономики, переход граждан в режим экономии и закрытие магазинов по всей стране стали причинами обвала спроса на работников торговли в крупнейших городах-миллионниках, сообщает «Коммерсант» со ссылкой на данные Аналитического центра Российской индустрии рекламы.
В Москве количество вакансий продавцов, размещенных в октябре–декабре прошлого года, сократилось на 15%, а в Санкт-Петербурге — на 10%. Еще сильнее обрушился спрос на вспомогательный персонал: вакансий кладовщиков стало меньше на 33% в Москве и в Санкт-Петербурге (29%). А спрос на курьеров упал на 28% и 41% соответственно. По словам экспертов, потребность в персонале снижается вслед за падением потребительского спроса.
Наиболее уязвимы в настоящее время позиции сотрудников с низкой квалификацией и высокой заменимостью: грузчики, комплектовщики, младшие кладовщики. Одновременно под давлением находятся водители категорий C и E, работающие на дальних рейсах.
Ранее глава Минфина посоветовал бизнесу готовиться к трудным временам и экономить деньги, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
