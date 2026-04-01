Путин утвердил заявку России на председательство в АТЭС в 2035 году
Российский лидер Владимир Путин утвердил заявку страны на председательство в Азиатско-Тихоокеанском экономическом сотрудничестве (АТЭС) в 2035 году. Об этом написал в своем Telegram-канале посол по особым поручениям МИД России и старшее должностное лицо в АТЭС Марат Бердыев.
«Официально уведомил исполдиректора АТЭС Э. Педросу и своих коллег по форуму - старших должностных лиц - о принятии главой государства данного решения», - подчеркнул дипломат.
Планируется уделить особое внимание продвижению стратегической инициативы Путина по образованию Большого Евразийского партнерства и российских разработок в торговле, инвестициях, цифровой экономике, энергетике, АПК и создании транспортно-логистических коридоров.
Россия ранее возглавляла форум, Москва председательствовала в АТЭС в 2012 году.
