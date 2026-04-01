СМИ: Разбившийся в Крыму Ан-26 врезался в скалу

«Воздушное судно врезалось в скалу», - отметил собеседник агентства.

Ранее над Крымом была потеряна связь с Ан-26, совершавшим плановый перелет. Как сообщило Минобороны, самолет потерпел крушение, поисковые группы обнаружили обломки машины и нашли на месте катастрофы 29 тел, пишет 360.ru. По предварительным данным, поражающего воздействия по воздушному судну не было.

