СМИ: Разбившийся в Крыму Ан-26 врезался в скалу
1 апреля 202607:34
Потерпевший крушение в Крыму военно-транспортный самолет Ан-26 налетел на скалу. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник.
«Воздушное судно врезалось в скалу», - отметил собеседник агентства.
Ранее над Крымом была потеряна связь с Ан-26, совершавшим плановый перелет. Как сообщило Минобороны, самолет потерпел крушение, поисковые группы обнаружили обломки машины и нашли на месте катастрофы 29 тел, пишет 360.ru. По предварительным данным, поражающего воздействия по воздушному судну не было.
