ПВО сбила над Россией 42 украинских беспилотника
Военные нейтрализовали над регионами России более 40 беспилотников ВСУ самолетного типа. Об этом сообщает Минобороны.
«С 20.00 мск 31 марта до 07.00 мск 1 апреля дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 42 украинских беспилотных летательных аппарата», - указано в сообщении.
Так, 30 дронов сбили в Ростовской области, три - в Крыму, по два - в Краснодарском крае и над водами Азовского и Черного морей. Кроме того, по одному беспилотнику уничтожили над Белгородской и Курской областями и Ставропольским краем.
Ранее ПВО ликвидировала 18 украинских БПЛА в Белгородской, Брянской и Курской областях, напоминает 360.ru.
