Профсоюз таксистов обвиняет в переработках водителей агрегаторы

Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН заявил о том, что в переработках таксистов виноваты агрегаторы и занижение тарифов. Чем ниже тариф, тем дольше вынужден работать водитель, чтобы компенсировать потерю дохода, отметил эксперт.

«Переработки запрещены в соответствии с действующим законодательством, поэтому не знаю, как еще новый закон может повлиять на положение дел. Агрегатор может блокировать водителя в соответствии с законодательством. Но необходим общий подход к регулированию агрегаторов. Ведь водитель одним агрегатором может быть заблокирован, начнет сразу же работать с другим – и смена продолжится. Или вообще отключит агрегаторы и будет работать самостоятельно. Такое тоже возможно, но не должно быть в целях безопасности. Поэтому не вижу, как закон об агрегаторах поможет реально бороться с переработками. Нужен комплекс мер», - заявил Смирнов.

Ранее Вячеслав Смирнов объяснил в эфире НСН, почему таксисты считают цены на свои услуги искусственно заниженными.

