Профсоюз таксистов обвиняет в переработках водителей агрегаторы
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов рассказал НСН о сомнениях в эффективности закона об агрегаторах.
Закон об агрегаторах такси должен вступить в силу уже в текущем году. Об этом сообщил РИА Новости председатель комитета Госдумы по транспорту и строительству Евгений Москвичев.
Законопроект дополнят поправками о запрете эксплуатации автомобилей старше семи лет и о максимальной месячной норме рабочих часов для водителя, отмечает Ura.ru. Сверх нормы работать будет запрещено, сообщил Москвичёв. Каждую машину такси также предлагается оборудовать навигационной системой ГЛОНАСС для контроля маршрута. Кроме того, будет введена персональная карта водителя, в которой будет фиксироваться история его работы в такси.
Глава Профсоюза московских таксистов Вячеслав Смирнов в эфире НСН заявил о том, что в переработках таксистов виноваты агрегаторы и занижение тарифов. Чем ниже тариф, тем дольше вынужден работать водитель, чтобы компенсировать потерю дохода, отметил эксперт.
«Переработки запрещены в соответствии с действующим законодательством, поэтому не знаю, как еще новый закон может повлиять на положение дел. Агрегатор может блокировать водителя в соответствии с законодательством. Но необходим общий подход к регулированию агрегаторов. Ведь водитель одним агрегатором может быть заблокирован, начнет сразу же работать с другим – и смена продолжится. Или вообще отключит агрегаторы и будет работать самостоятельно. Такое тоже возможно, но не должно быть в целях безопасности. Поэтому не вижу, как закон об агрегаторах поможет реально бороться с переработками. Нужен комплекс мер», - заявил Смирнов.
Ранее Вячеслав Смирнов объяснил в эфире НСН, почему таксисты считают цены на свои услуги искусственно заниженными.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- Число пострадавших при взрывах в Дзержинске увеличилось до 79 человек
- Потушено возгорание поезда, столкнувшегося с грузовиком в Адыгее
- Шереметьево выплатило более 286 млн рублей компенсаций по катастрофе SSJ
- Роспотребнадроз опроверг пользу укусов клещей
- Взрывы в Джержинске попали на видео