Российских полицейских предложили отправлять на принудительное похудение

Полицейских с излишним весом отправили в лагерь для похудения в Индонезии. Об этом сообщает The Jakarta Post. По словам представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры, там их ждёт программа тренировок, после прохождения которой местные правоохранители должны стать более ловкими и быстрыми.

В России тоже не мешало бы ввести подобную практику, отметил в эфире НСН глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Особенно, по его словам, следует обратить внимание на физическую форму и подготовку руководителей подразделений.

«Необходимость полечить наших полицейский, конечно, есть, особенно среди начальства. Что-то я ни разу не видел и не слышал, чтобы начальники вместе с подчинённым сдавали нормативы: по стрельбе, по бегу, по подтягиваниям, отжиманиям. Есть довольно большое число начальников, которые просто этот тест не пройдут, но, тем не менее, они работают. А если человек такой тест не проходит, его должны отстранить от службы до тех пор, пока он не пересдаст, а если не пересдаст, то уволить. Молодцы в Индонезии, не то что наши», — заявил Пашкин.

Формально в полиции есть и нормативы, и даже спортивные дни, посвящённые улучшению подготовки состава. Однако соблюдено всё только на бумаге, и, как отметил собеседник НСН, нередко подобная забота о форме сотрудников способствует процветанию коррупции.