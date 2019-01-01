Российских полицейских предложили отправлять на принудительное похудение
Глава Московского профсоюза полиции рассказал НСН о невыполнении спортивных нормативов из-за коррупции в органах.
Полицейских с излишним весом отправили в лагерь для похудения в Индонезии. Об этом сообщает The Jakarta Post. По словам представителя полиции Восточной Явы Франса Барунга Мангеры, там их ждёт программа тренировок, после прохождения которой местные правоохранители должны стать более ловкими и быстрыми.
В России тоже не мешало бы ввести подобную практику, отметил в эфире НСН глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин. Особенно, по его словам, следует обратить внимание на физическую форму и подготовку руководителей подразделений.
«Необходимость полечить наших полицейский, конечно, есть, особенно среди начальства. Что-то я ни разу не видел и не слышал, чтобы начальники вместе с подчинённым сдавали нормативы: по стрельбе, по бегу, по подтягиваниям, отжиманиям. Есть довольно большое число начальников, которые просто этот тест не пройдут, но, тем не менее, они работают. А если человек такой тест не проходит, его должны отстранить от службы до тех пор, пока он не пересдаст, а если не пересдаст, то уволить. Молодцы в Индонезии, не то что наши», — заявил Пашкин.
Формально в полиции есть и нормативы, и даже спортивные дни, посвящённые улучшению подготовки состава. Однако соблюдено всё только на бумаге, и, как отметил собеседник НСН, нередко подобная забота о форме сотрудников способствует процветанию коррупции.
«И не секрет, что у нас нормативы во многих подразделениях сдаются за деньги. Где-то год назад задержали замначальника в Подмосковье: он собрал 750 тысяч с личного состава, чтобы отдать комиссии, которая ставит нормативы, чтобы проставить галочки. Кроме того, физподготовка должна проводиться в спортивный день два часа в неделю. Это по приказу министра. Вы у любого сотрудника спросите, слышал ли он, что такое спортивный день, он на вас посмотрит удивлёнными глазами. Вот руководители это делают, а подчинённых заставляют работать вместо спортивного дня. А в отчёты ставят галочки, что всё прошло хорошо», — рассказал Пашкин.
Добавим, в Индонезии не следящих за собой полицейских ждут специальные фитнес-инструкторы, медики и тренировки для сжигания жира. Кроме того, в случае необходимости правоохранителям помогут квалифицированные психологи.
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