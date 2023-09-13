Профориентационный марафон «Россия – мои горизонты» пройдет 14 сентября

Первый профориентационный онлайн-марафон «Россия – мои горизонты» состоится 14 сентября. Событие даст старт целому циклу из более десятка профориентационных фестивалей по всей России.

Отмечается, что фестивали созданы на базе проектной деятельности «Билета в будущее». Онлайн-марафон «Россия – мои горизонты» организован при поддержке VK. В рамках мероприятий школьники, родители и педагоги смогут углубить свои познания в вопросах профориентации и профессионального самоопределения.

Марафон пройдёт в офисе VK в очном формате. На мероприятии выступят эксперты из «Билета в будущее», Минпросвещения России, Фонда Гуманитарных Проектов, VK Education и ключевых партнеров проекта, а также педагоги и учащиеся школ Москвы и Подмосковья.

В рамках мероприятия предполагается возможность онлайн-диалога со зрителями трансляции. Каждый участник сможет задать экспертам из разных профессиональных областей интересующие вопросы. В программу фестиваля также включены видеоэкскурсии в лучшие российские компании.

Марафон разделят на три специальные «комнаты» и блоки по тематикам. Так, «Индустриальная среда» расскажет о добыче и переработке полезных ископаемых, тяжелой и легкой промышленности и машиностроении. Спикерами в этом зале выступят представители Холдинга «Вертолеты России» (Ростех), Росатома и МИСИС. Представители компании МЕДСИ поднимут темы медицины, биотехнологий и фармацевтики в блоке «Здоровая среда». Науку и образование обсудят в «Умной среде», а спикерами будут представители VK и Роскосмоса. Узнать больше об архитектуре и строительстве можно в «Комфортной среде». Поучаствовать в дискуссии на тему сельского хозяйства можно в «Аграрной среде».

Кроме того, «Безопасная среда» расскажет об отраслях полиции, МЧС, ВС и ВПК, а также кибербезопасности. Для заинтересованных в искусстве, медиа и дизайне доступна «Креативная среда». Финансы и предпринимательство обсудят в «Деловой среде», а туризм и торговлю – в «Социальной среде».

В каждом зале участники марафона смогут познакомиться с лучшими российскими производствами, посмотреть интервью с ведущими специалистами из разных отраслей, а также задать интересующие вопросы и принять участие в составлении «Всероссийской карты профессий».

