Профессору ВШЭ Матвейчеву сделали выговор из-за публикаций в Facebook

Администрация Высшей школы экономки объявила выговор профессору Олегу Матвейчеву за публикацию в сети Facebook о том, что стране "нужен 37-й год". Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официальный сайт университета.

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Профессор Матвейчев сделал публикацию 22 марта, но позже удалили запись из-за поднявшейся волны негативных комментариев. ВШЭ попросило ученый совет по этике оценить высказывание на предмет оскорбления и очернения репутации. В результате преподавателю рекомендовали извиниться публично, на что профессор ответил, что готов принести извинения только ВУЗу, на репутацию которого его публикация могла повлиять.

Установлено, что подобная ситуация не единична: Матвейчев уже публиковал в соцсетях высказывания, "содержащие мотивы политической вражды и оскорбительные слова".

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ФОТО: Фото: Высшая школа экономики
ТЕГИ:FacebookВШЭ
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