Профессор ВШЭ Карнеев упал в обморок в эфире программы Соловьева: видео

Вскоре Карнеев пришел в себя. Жизни профессора ничего не угрожает, пишет Газета.ру.

«Медики обследовали ... Карнеева, с ним все в порядке, он уже дома», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Владимира Соловьева.

