Профессор ВШЭ Карнеев упал в обморок в эфире программы Соловьева: видео
Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Андрей Карнеев потерял сознание в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».
Во время разговора приглашенных экспертов Карнеев упал в обморок. Ведущий и гости программы оказали профессору первую помощь. Также на площадку были вызваны медики, отмечает «Свободная пресса».
Вскоре Карнеев пришел в себя. Жизни профессора ничего не угрожает, пишет Газета.ру.
«Медики обследовали ... Карнеева, с ним все в порядке, он уже дома», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Владимира Соловьева.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,5 млн+9 373 / сут.
Умерли
397 тыс.+34 / сут.
Выздоровели
21,9 млн+13 345 / сут.
- СМИ: Запад обеспокоен из-за поддержки Путина развивающимися странами
- ЧФ России отбил атаку надводных беспилотников в Севастополе
- Володин: Поставки Киеву боеприпасов с ураном приведут к трагедии мирового масштаба
- Американский ветеран предположил, что армия США потерпит поражение при столкновении с Россией
- СМИ сообщили о звуках взрывов над Севастополем
- Профессор ВШЭ Карнеев упал в обморок в эфире программы Соловьева: видео
- СМИ: Российские силы поразили аэродром Одессы, с которого дроны атаковали Джанкой
- Болтон: союз России и Китая создает реальную проблему для Запада
- Вильфанд предупредил жителей Центральной России о заморозках
- СМИ: взгляды Маска на украинский конфликт мешают администрации США
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru