Профессор ВШЭ Карнеев упал в обморок в эфире программы Соловьева: видео

Руководитель Школы востоковедения НИУ ВШЭ профессор Андрей Карнеев потерял сознание в прямом эфире программы «Вечер с Владимиром Соловьевым».

Во время разговора приглашенных экспертов Карнеев упал в обморок. Ведущий и гости программы оказали профессору первую помощь. Также на площадку были вызваны медики, отмечает «Свободная пресса».

Владимир Соловьёв заступился за подростков из «ЧВК Рёдан»

Вскоре Карнеев пришел в себя. Жизни профессора ничего не угрожает, пишет Газета.ру.

«Медики обследовали ... Карнеева, с ним все в порядке, он уже дома», — отмечается в сообщении в Telegram-канале Владимира Соловьева.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО: РИА Новости / Максим Блинов
ТЕГИ:Владимир СоловьевТелевидениеВШЭ

Горячие новости

Все новости

партнеры