Профессор РАНХиГС: Организация процесса голосования в Москве на должном уровне

Александр Бессолицын рассказал, что его обеспечили защитными средствами на участке. Он отметил соблюдение требований Роспотребнадзора и небольшое число посетителей. По мнению профессора, такая организация голосования позволяет хорошо просматривать помещение наблюдателям и избегать нарушений и очередей.

«На мой взгляд, выступления по поводу давления и принуждения людей к голосованию - все надуманное, наносное. В действительности все нормально, процесс организован должным образом», - заявил Бессолицын.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

