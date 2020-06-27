Профессор РАНХиГС: Организация процесса голосования в Москве на должном уровне

Высокую оценку организации процесса голосования по поправкам к Конституции РФ на московских участках дал доктор экономических наук, профессор кафедры истории экономики Института общественных наук РАНХиГС Александр Бессолицын, сообщают «Аргументы и Факты».

Наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений в ходе голосования

Александр Бессолицын рассказал, что его обеспечили защитными средствами на участке. Он отметил соблюдение требований Роспотребнадзора и небольшое число посетителей. По мнению профессора, такая организация голосования позволяет хорошо просматривать помещение наблюдателям и избегать нарушений и очередей.

«На мой взгляд, выступления по поводу давления и принуждения людей к голосованию - все надуманное, наносное. В действительности все нормально, процесс организован должным образом», - заявил Бессолицын.

Общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию проходит с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваКонституция РФПоправки Голосование
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