Наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений в ходе голосования
Высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию РФ и отсутствие нарушений на участке №69 в Москве отметил независимый наблюдатель Владислав Коропец, сообщает Агентство городских новостей «Москва».
«Все спокойно, с 25 июня не было выявлено ни одного нарушения. Сотрудники данного участка ответственно выполняют свою работу. Также на участке №69 соблюдается все санитарные требования: на входе организован температурный контроль, всех участников голосования обеспечивают масками, перчатками и санитайзерами», - сказал Коропец.
Наблюдатель от Общественной палаты Москвы Дарья Сапачева также отметила, что голосование проходит спокойно с соблюдением всех необходимых норм – уже по итогам работы на столичном участке №1450 .
«Общероссийское голосование на участке №1450 проходит спокойно и слаженно, никаких претензий нет. У всех присутствующих на участке для голосования есть маски, перчатки и переносной антисептик. Стоит отметить, что данные средства защиты имеются в общем доступе, и каждый голосующий гражданин РФ может ими воспользоваться. Кроме того, в течение дня проводится обработка помещений, на входе проверяют температуру. Также все присутствующие должны соблюдать социальную дистанцию», - считает Сапачева.
Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию длится с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.
Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет.
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