Наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений в ходе голосования

Наблюдатель от Общественной палаты Москвы Дарья Сапачева также отметила, что голосование проходит спокойно с соблюдением всех необходимых норм – уже по итогам работы на столичном участке №1450 .

«Общероссийское голосование на участке №1450 проходит спокойно и слаженно, никаких претензий нет. У всех присутствующих на участке для голосования есть маски, перчатки и переносной антисептик. Стоит отметить, что данные средства защиты имеются в общем доступе, и каждый голосующий гражданин РФ может ими воспользоваться. Кроме того, в течение дня проводится обработка помещений, на входе проверяют температуру. Также все присутствующие должны соблюдать социальную дистанцию», - считает Сапачева.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию длится с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет.

