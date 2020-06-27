Наблюдатели заявляют об отсутствии нарушений в ходе голосования

Высокий уровень организации голосования по поправкам в Конституцию РФ и отсутствие нарушений на участке №69 в Москве отметил независимый наблюдатель Владислав Коропец, сообщает Агентство городских новостей «Москва».

«Все спокойно, с 25 июня не было выявлено ни одного нарушения. Сотрудники данного участка ответственно выполняют свою работу. Также на участке №69 соблюдается все санитарные требования: на входе организован температурный контроль, всех участников голосования обеспечивают масками, перчатками и санитайзерами», - сказал Коропец.

Наблюдатель от ЛДПР высоко оценила организацию голосования по поправкам к Конституции в Москве

Наблюдатель от Общественной палаты Москвы Дарья Сапачева также отметила, что голосование проходит спокойно с соблюдением всех необходимых норм – уже по итогам работы на столичном участке №1450 .

«Общероссийское голосование на участке №1450 проходит спокойно и слаженно, никаких претензий нет. У всех присутствующих на участке для голосования есть маски, перчатки и переносной антисептик. Стоит отметить, что данные средства защиты имеются в общем доступе, и каждый голосующий гражданин РФ может ими воспользоваться. Кроме того, в течение дня проводится обработка помещений, на входе проверяют температуру. Также все присутствующие должны соблюдать социальную дистанцию», - считает Сапачева.

Напомним, общероссийское голосование по внесению изменений в Конституцию длится с 25 июня по 1 июля. Итоги голосования будут подводить 1 июля.

Москвичи могут выбрать способ участия: проголосовать на удобном для них участке, принять комиссию дома или отдать голос онлайн - с любого устройства с доступом в интернет.

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ФОТО: РИА Новости / Александр Кряжев
ТЕГИ:МоскваКонституция РФГолосование
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