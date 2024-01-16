В АКОРТ заявили о стабилизации цен на яйца

«Импортное яйцо сейчас доступно на полках продуктовых магазинов. Объемы пока небольшие, но сам факт позволяет говорить о том, что появился дополнительный механизм увеличения объемов предложения куриного яйца», - сказал Караваев в беседе с РИА Новости.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), стоимость яиц в России по итогам 2023 года увеличилась на 61,35%, отмечает «Радиоточка НСН».

Минсельхоз в свою очередь заявил, что за последние две недели стоимость яиц у производителей снизилась на 2,5%. Ведомство ожидает падение цен в розничных сетях в ближайшее время.

