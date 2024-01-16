В АКОРТ заявили о стабилизации цен на яйца
Цены на куриные яйца у российских производителей стабилизируются, заявил председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев.
«Импортное яйцо сейчас доступно на полках продуктовых магазинов. Объемы пока небольшие, но сам факт позволяет говорить о том, что появился дополнительный механизм увеличения объемов предложения куриного яйца», - сказал Караваев в беседе с РИА Новости.
По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстат), стоимость яиц в России по итогам 2023 года увеличилась на 61,35%, отмечает «Радиоточка НСН».
Минсельхоз в свою очередь заявил, что за последние две недели стоимость яиц у производителей снизилась на 2,5%. Ведомство ожидает падение цен в розничных сетях в ближайшее время.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- The Black Keys анонсировали альбом и выпустили сингл
- В Армении приняли позволяющий откупиться от службы в армии закон
- СМИ: Комиков Сабурова и Каргинова заподозрили в высмеивании героя ДНР
- СМИ: Основатель крупного ресселера Apple погиб в Мурманске
- Белоруссия внесет в новую военную доктрину перечень угрожающих стран
- В Москве задержали совратившего трех школьниц учителя истории
- «Роскосмос» опубликовал первый снимок, сделанный «Арктикой-М» №2
- АТОР: Прямые рейсы из России на Филиппины запустят в марте
- Средства ПВО сбили беспилотник над Брянской областью
- СМИ: Студенты РАНХиГС устроили массовую драку в Москве
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru