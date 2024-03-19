Профессор Баранова опровергла появление нового штамма туберкулеза

Комментируя информацию о резком росте заболеваемости туберкулёзом в Англии, она отметила, что это, вероятно, связано с бессимптомной передачей инфекции.

По словам эксперта, подобные случаи давно известны врачам. Баранова привела в пример исследование учёных из Амстердама, которые после обследования 600 тысяч человек из Азии и Африки выявили туберкулёз только у 1944, причём у 69% из нех кашля не было совсем.

«А если больной не кашляет, то его и на туберкулёз не проверяют. Поэтому в Великобритании забеспокоились, а вдруг у них тоже таких недиагностированных больных полно», - указала она.

Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость туберкулёзом в России за последние 10 лет снизилась в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

