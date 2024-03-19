Профессор Баранова опровергла появление нового штамма туберкулеза
Никакого нового мутантного штамма туберкулеза нет. Об этом сайту АиФ рассказала профессор школы системной биологии университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова.
Комментируя информацию о резком росте заболеваемости туберкулёзом в Англии, она отметила, что это, вероятно, связано с бессимптомной передачей инфекции.
По словам эксперта, подобные случаи давно известны врачам. Баранова привела в пример исследование учёных из Амстердама, которые после обследования 600 тысяч человек из Азии и Африки выявили туберкулёз только у 1944, причём у 69% из нех кашля не было совсем.
«А если больной не кашляет, то его и на туберкулёз не проверяют. Поэтому в Великобритании забеспокоились, а вдруг у них тоже таких недиагностированных больных полно», - указала она.
Ранее министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что заболеваемость туберкулёзом в России за последние 10 лет снизилась в два раза, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Профессор Баранова опровергла появление нового штамма туберкулеза
- Россия списала Гвинее-Бисау долг на 26,7 млн долларов
- Выступивший в России итальянский певец Пупо лишился концерта в Литве
- Финансист Аитов: Отказ от карт «Мир» в Армении может повториться в другой стране
- Российские боксеры отказались участвовать в отборе на Олимпиаду в Париже
- В России обсудят будущее искусственного интеллекта и подготовку IT-кадров
- Нарышкин заявил, что Франция готовит отправку военных на Украину
- XOLIDAYBOY анонсировал благотворительный концерт в поддержку жителей Белгорода
- Союз банков Армении подтвердил прекращение обслуживания карт «Мир»
- СМИ: Мэр Нижнего Тагила пообещал разобраться с пропустившими выборы бюджетниками
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru