СМИ: появился смертоносный вирус-мутант
15 марта 202402:28
В Великобритании появился новый смертельный вирус, сообщает Telegram-канал Mash.
Он распространяется быстро. При этом у заболевших симптомов нет. Носителями являются четверть жителей страны. По словам ученых, данный вирус — новый штамм туберкулеза. Заболевание протекает без кашля.
Эксперты ищут способы диагностики заболевания, чтобы не допустить его распространения по всей Европе.
Ранее россиян предупредили о новой пандемии из-за штамма H7N9, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru