СМИ: появился смертоносный вирус-мутант

В Великобритании появился новый смертельный вирус, сообщает Telegram-канал Mash.

В ВОЗ назвали низким риск глобального распространения вируса Нипах

Он распространяется быстро. При этом у заболевших симптомов нет. Носителями являются четверть жителей страны. По словам ученых, данный вирус — новый штамм туберкулеза. Заболевание протекает без кашля.

Эксперты ищут способы диагностики заболевания, чтобы не допустить его распространения по всей Европе.

Ранее россиян предупредили о новой пандемии из-за штамма H7N9, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: пресс-служба Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы
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