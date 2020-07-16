Названы самые востребованные в РФ профессии в период COVID-19
Самой востребованной в апреле и мае этого года в России стала профессия врача, на втором месте — грузчики. К такому выводу пришло Минэкономразвития по результатам анализа вакансий, размещённых агрегаторами HeadHunter, Superjob, Youdo, Workzilla и TalentCode.
Топ-3 самых востребованных специальностей замкнули программисты. За ними расположились разработчики ПО, водители, директора по продуктам и сварщики, а также бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы, пишет РБК со ссылкой на рейтинг Минэкономики.
В топ-20 оказались инженеры и слесари, Data-аналитики, продавцы, кадровики, менеджеры по закупкам.
Большинство (73%) вакансий было предложено специалистам средней квалификации. За время кризиса выросла востребованность низкоквалифицированных специалистов, но эксперты называют это явление временным.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru