Названы самые востребованные в РФ профессии в период COVID-19

Самой востребованной в апреле и мае этого года в России стала профессия врача, на втором месте — грузчики. К такому выводу пришло Минэкономразвития по результатам анализа вакансий, размещённых агрегаторами HeadHunter, Superjob, Youdo, Workzilla и TalentCode.

Топ-3 самых востребованных специальностей замкнули программисты. За ними расположились разработчики ПО, водители, директора по продуктам и сварщики, а также бухгалтеры-экономисты, уборщицы и администраторы, пишет РБК со ссылкой на рейтинг Минэкономики.

В топ-20 оказались инженеры и слесари, Data-аналитики, продавцы, кадровики, менеджеры по закупкам.

В России назвали востребованные после пандемии профессии

Большинство (73%) вакансий было предложено специалистам средней квалификации. За время кризиса выросла востребованность низкоквалифицированных специалистов, но эксперты называют это явление временным.

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ФОТО: РИА Новости/Александр Демьянчук
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